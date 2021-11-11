أنقرة (زمان التركية) – تحدث جهاد أوزدمير، مريض سرطان الغدة الدرقية، في رسالة عن معاناته داخل أحد السجون التركية.

جهاد أوزدمير، الذي تم تشخيص إصابته بسرطان الغدة الدرقية منذ ثلاث سنوات ونصف، ونقل في أكتوبر مؤخرًا إلى سجن كيريكالي، تحدث عن انتهاكات حقوقية يتعرض لها بالسجن في رسالة بعث بها إلى البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي، الحقوقي عمر فاروق جرجرلي أوغلو.

أوزدمير قال إن فريقا خاصًا من أنقرة داهم عنبر السجن 7 مرات قبل شهر، وأنه تعرض لظروف عزل خاصة بسبب حادثة لا علاقة لها به.

وقال أوزدمير: “أنا مريض بالسرطان. على الرغم من أن أطباء جراحة الصدر وأمراض الدم والغدد الصماء قرروا إجراء عملية جراحية في أبريل 2021 لكتلة في الإبط، إلا أن يوم الجراحة لم يأتي حتى الآن. ما زلت انتظر”.

بعد الإشارة بإيجاز إلى وضعه، قال أوزدمير إن المرضى الآخرين في السجن لديهم معاناة مستمرة، أضاف: “في هذه الرسالة، لن أتطرق إلى المشاكل المزمنة مثل تعطيل علاج زملائنا المرضى، وفرض الفحوصات في ظل تقييد اليدين. والحرمان من الزيارات بسبب تعسف الإدارة “.

وشدد أوزدمير على منعه من إبلاغ عائلته والمؤسسات الديمقراطية بتجاربه، وطلب من جرجرلي أوغلو التدخل الفوري، من لجنة مراقبة السجون التابعة للجنة حقوق الإنسان البرلمانية أو إرسال لجنة من نواب حزب الشعوب الديمقراطي.

أواخر الشهر الماضي، نظم مئات الأشخاص حول العالم، مظاهرات متزامنة في 9 مدن أوروبية للضغط على الحكومة التركية من أجل الإفراج عن السجناء المرضى في السجون.

بحسب آخر تقرير أصدرته جمعية حقوق الإنسان التركية في 31 مارس 2020، هناك ما مجموعه 1564 مسجونا مريضا، 590 منهم حالتهم خطيرة، في السجون التركية.