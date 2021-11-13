أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا، البرلماني السابق عن حزب الشعوب الديمقراطي، بهجت يلديرم.

واعتقل يلديرم الأسبوع الماضي، من قبل قيادة الدرك الإقليمية، وتم نقله إلى المحكمة بعد الاستجواب.

ووجهت إلى يلديرم البرلماني السابق عن حزب الشعوب الديمقراطي في ولاية أديامان التركية، تهمة”الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني أو جماعة المجتمع الكردستاني، وأُودع السجن.

وكان يلديرم نائب للحزب الكردي خلال الفترتين 25 و26.

وفي سياق منفصل، تم الإفراج عن مصطفى يوكسال، مستشار نائب رئيس حزب الشعوب الديمقراطي في أنطاليا، بشرط المراقبة القضائية.