أنقرة (زمان التركية) – تفوق للمرة الأولى، تحالف الأمة المعارض، على تحالف الشعب الحاكم، في أحدث استطلاع رأي.

مؤسسة شركة “متروبول” للأبحاث، سألت المواطنين:”أي حزب سياسي ستصوت له إذا كانت هناك انتخابات برلمانية هذا الأحد؟”.

وشاركت المؤسسة نتائج الاستطلاع، التي كشفت تفوق تحالف الأمة على تحالف الشعب.

وأوضحت النتائج أن معدل التصويت لحزب العدالة والتنمية بلغ 32.6%، بينما التصويت لحزب الحركة القومية هو 7.4%، وبالتالي فإن نسبة التصويت لتحالف الشعب الحاكم الذي يضم الحزبين السابقين تخطت الـ39%.

أما نسبة التصويت لتحالف الأمة الذي يضم أحزاب “الشعب الجمهوري، الجيد، السعادة، الديمقراطي”، فتجاوزت حاجز الـ40%.

كما تم تسجيل معدل تصويت لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي في الاستطلاع بنسبة 11.8٪. وفقًا لذلك، سيكون حزب الشعوب الديمقراطي هو آخر حزب يدخل البرلمان إذا تم تطبيق عتبة الانتخابات البالغة 10 في المائة من خلال استكمال الانتخابات في المركز الرابع.

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