أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لن تتاح للمعارضة الفرصة لتولي السلطة في عام 2023.

تصريحات أردوغان جاءت تعليقا على الدعوات التي أطلقها رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو إلى سفراء الدول الأجنبية ورجال الأعمال والمستثمرين بعدم الاستثمار في قناة إسطنبول.

وأوضح أردوغان أنه يتمنى أن تحقق تركيا اختراقًا ثوريًا في مجال النقل البحري مع افتتاحها لقناة إسطنبول، منتقدا دعوات كيليتشدار أوغلو بخصوص القناة.

أضاف أردوغان: “الاستمرارية ضرورية في الدولة. لن تتاح للمعارضة الفرصة لرؤية وجه السلطة على أي حال. إن أمتي لن تمنحهم مثل هذه الفرصة”.

وتابع الرئيس التركي: “هذه المعارضة، التي ليس لديها شجرة مزروعة في هذا البلد، لن تتاح لها الفرصة لتولي السلطة مرة واحدة في عام 2023”.

واتهم أردوغان، كيليتشدار أوغلو بالجهل في إدارة الدولة وخيانة تركيا بسبب دعواته لرجال الأعمال بعدم الاستثمار في قناة إسطنبول.

كما أشار أردوغان إلى عدم تمكن المعارضة من الوفاء بوعودها، زاعما أنه لم ينجز ما وعده في البلديات، ولم يتم تخفيض أسعار المياه ولا الكهرباء ولا أي شيء، على حد قوله.