أنقرة (زمان التركية) – كشف آخر استطلاع رأي أجرته شركة “يوناليم” للأبحاث، أن أسرة واحدة من بين كل أسرتين في تركيا، عاطلة عن العمل.

ووفقًا لاستطلاع الرأي، يبحث شخص واحد على الأقل من بين 47 بالمائة من الأسر عن وظيفة وهو عاطل عن العمل.

كما ذكر 48.5% من المشاركين أن لديهم فاتورة لا يمكنهم دفعها أو أن لديهم حاجة إجبارية لم يتمكنوا من الوفاء بها الشهر الماضي.

ورأى 90 من أصل 100 مشارك أن الاقتصاد هو المشكلة الأكثر إلحاحًا في تركيا، مشيرين إلى تفاقم بطالة، وارتفاع تكلفة المعيشة، ونقص سبل العيش، وعدم كفاية الأجور.

في الاستطلاع تم طرح سؤال “هل تعتقد أن البنك المركزي لجمهورية تركيا مستقل ويتخذ قراراته دون أي ضغوط سياسية؟”، ليجيب عليه 20% من المشاركين بأنهم يعتقدون أن البنك المركزي مستقل، في حين أكد 72% من المستطلعة آرؤهم أنه يتخذ القرارات تحت ضغط سياسي.

وزاد معدل أولئك الذين يعتبرون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسؤولاً عن الوضع في الاقتصاد بمقدار 9 نقاط مئوية ليرتفع إلى 55 في المائة.