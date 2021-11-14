أنقرة (زمان التركية) – يتواصل إعصار الزيادة في أسعار السلع والخدمات بتركيا، وهذه المرة فرضت السلطات زيادة جديدة بنحو 25 قرشا في أسعار الغاز النفطي المسال.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت زيادة في أسعار الغاز النفطي المسال بنحو 49 قرشا، غير أن السلطات عاودت فرض زيادة جديدة في أسعاره بلغت نحو 25 قرشا، ليرتفع بهذا إجمالي الزيادات المفروضة على أسعار الغاز النفطي المسال منذ بداية العام الجاري إلى 71 في المئة.

وتشير المعلومات الواردة عن مصادر بالقطاع أن الزيادة الأخيرة دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليلة أمس السبت.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ارتفعت أسعار الغاز النفطي المسال بنحو 93 قرشا، كما عاودت الارتفاع مجددا في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بنحو 49 قرشا.

ويشير هذا إلى زيادة بنحو 1.69 ليرة بأسعار الغاز النفطي المسال خلال شهر ونصف.

وتنعكس الزيادات في أسعار الغاز النفطي المسال كالبنزين والديزل مباشرة على أسعار المضخات نتيجة لتصفير السلطات لضريبة الاستهلاك الخاص.