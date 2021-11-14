أنقرة (زمان التركية) – يؤثر الجفاف الذي يضرب بحيرة بافا الواقعة في جنوب تركيا على 261 نوعا من الطيور بشكل خطير.

ووفقًا للمعلومات الواردة من المديرية الإقليمية الحادية والعشرين للأشغال الهيدروليكية الحكومية، فإنه في الوقت الذي انحسرت فيه مياه بحيرة بافا بمقدار 1.5 متر، جفت البحيرة تمامًا في جزء من مقاطعة سيرتشين في منطقة سوكا.

وقال مصطفى تشاي، رئيس منطقة سيرتشين، إنهم لم يروا البحيرة في هذا الوضع منذ سنوات عديدة، مشيرا إلى أن المياه انحسرت حوالي 1.5 متر.

وأضاف تشاي: “يؤثر الانسحاب في الماء سلبًا ليس فقط على البشرية ولكن أيضًا على الحيوانات هنا. آمل هطول الأمطار الذي نريده مرة أخرى في الشتاء وأن تصل بحيرة بافا إلى مستوى المياه القديم مرة أخرى”.

يشار إلى أن الحياة البيئية معرضة للخطر في بحيرة بافا التي توفر بيئة مناسبة للتكاثر والعيش في فصل الشتاء لـ261 نوعًا من الطيور التي معظمها مهددة بالانقراض.