أنقرة (زمان التركية) – علقت تل أبيب على واقعة اعتقال تركيا لزوجين إسرائيليين بتهمة التجسس السياسي والعسكري.

وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد نفى أن يكون المعتقلان جواسيس لبلاده، وقال إنه يأمل في أن يقوم مسؤولو الوزارة بزيارة الزوجين المسجونين في أقرب وقت ممكن.

واعتقلت تركيا منذ عدة أيام 3 أشخاص، بينهم زوجان إسرائيليان، بتهمة التجسس العسكري والسياسي، بعد قيامهما بتصوير قصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول.

وقال محامي الزوجين نير ياسلوفيتش لوسائل إعلام إسرائيلية: “إذا التقط مواطن روسي صورة لهذا القصر، فلا أعتقد أن تركيا ستعتقله”.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها على اتصال بأسرة الزوجين والمسؤولين الإسرائيليين من تركيا.

وبحسب ما ورد في التقارير، يعمل الزوجان المعتقلان كسائقي حافلات في إسرائيل، ولديهما 5 أطفال.