أنقرة (زمان التركية) – سخر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من الناقدين للأوضاع الاقتصادية الحالية خاصة بعد أن تجاوز الدولار 10 ليرات في عهده لأول مرة في تاريخ تركيا، وزعم أن حكومة حزب العدالة والتنمية حققت نهضة اقتصادية في تركيا، وستستمر في ذلك.

تصريحات الرئيس التركي، جاءت خلال اجتماع له في اتحاد العمال.

وردًا على الانتقادات الموجهة للاقتصاد في ظل اقتراب معدل التضخم النقدي من 20 بالمئة، قال أردوغان: “يوجد حاليًا 5 آلاف شخص يعملون على جسر تشاناقالا، المعارضة تقول إن الناس جائعين، ولكنهم لا يقولون إن هناك 5 آلاف شخص يعملون هنا، هكذا يعمل العقل في الاقتصاد”.

أردوغان قال “كتبنا كتاب الاقتصاد، ومازالنا نكتبه” في إشارة إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية أحدثت نهضة اقتصادية.

وأضاف أردوغان أنهم يقاتلون “ضد نظام الوصاية والمجالس العسكرية وعصابات الخيانة والمنظمات الإرهابية منذ 19 عامًا”.

واستهدف أردوغان كعادته رئيس حزب الشعب الجمهوري زعيم المعارضة التركية، كمال كيليتشدار أوغلو، حيث سأله قائلا: “ماذا فعلت؟ تضعون شعبنا على أبواب بلدياتكم. استلقِ في المساء، استلق في الصباح. ألم يكن السيد كمال في تقسيم خلال أحداث جيزي؟ ماذا كنت تفعل هناك؟ ألست أنت من دخلت المسجد ومعك علب البيرة؟ نحن نقوم بعملنا”.