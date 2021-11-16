أنقرة (زمان التركية) – استهل الدولار تعاملات اليوم الثلاثاء، مسجلا رقما قياسيا جديدا أمام الليرة، إذ بلغ 10.15 ليرة تركية.

وكان الدولار اختتم تعاملات الإثنين عند مستوى 10.06 ليرة.

وسجل اليورو الثلاثاء 11.55 ليرة في مستهل تعاملات اليوم بعدما اختتم تعاملات يوم أمس عند مستوى 11.43 ليرة.

وعززت التوقعات بتشديد البنك الفيدرالي الأمريكي إجراءاته التقشفية عقب إعلان معدلات تضخم الاقتصاد الأمريكي من أداء الدولار أمام العملات الأجنبية.

ولعب أيضا تزايد الطلب على الدولار داخل تركيا مع اقتراب موعد سداد الديون الخارجية دورا في الارتفاع السريع للدولار أمام الليرة، حيث سيتوجب على الخزانة والشركات التركية سداد ديون خارجية بقيمة 13 مليار دولار خلال الشهرين الأخيرين من العام الجاري من بينها 8 مليار دولار سيتوجب سدادها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وهي أعلى ديون خارجية سيتم سدادها خلال الأشهر العشرة القادمة.

هذا وتؤثر أيضا التوقعات بتوجه لجنة السياسات المالية بالمركزي التركي لفرض مزيد من التراجع في سعر الفائدة التي تبلغ حاليا 16 بالمئة.

من المتوقع يوم الخميس القادم ارفاع سعر الدولار أمام الليرة، ما بين 10.30 -10.40 في حال اتخاذ المركزي التركي قرارا جديدا بخفض سعر الفائدة بنحو 100-200 نقطة.