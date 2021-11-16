أنقرة (زمان التركية) – اعتبر الممثل الأمريكي الخاص السابق بشأن سوريا جيمس جيفري، أنه لا يمكن أن يكون هناك حل في البلد العربي الذي مزقته الحرب الأهلية بدون تركيا.

تحدث جيمس جيفري في حلقة نقاش بعنوان “مستقبل سوريا: منظور تركيا والولايات المتحدة” نظمها مركز دراسات الشرق الأوسط (ORSAM).

وصرح جيفري أن سوريا قضية بالغة الخطورة للعالم أجمع، فهي أخطر صراع في الشرق الأوسط الآن، حيث أن إيران وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وإسرائيل على الأقل بقواتها الجوية متورطين في سوريا.

وأوضح المبعوث الأمريكي السابق أن 12 مليون شخص نزحوا في سوريا، وبذلت تركيا، حيث يعيش ما يقرب من نصف هؤلاء، جهدًا كبيرًا معهم.

وفي إشارة إلى أن تركيا لا تريد مغادرة المنطقة بسبب المشاكل الأمنية، قال جيفري الذي شغل في السابق منصب سفير بلاده في تركيا، “على تركيا أن تدافع عن نفسها على طول حدودها. قضية حزب العمال الكردستاني قضية خطيرة للغاية. هناك أكثر من 3 ملايين لاجئ في تركيا وهناك حاليا 3 ملايين شخص في إدلب “.

وأعرب جيفري عن ضرورة معالجة القضية بأبعاد متعددة وأن الحل يجب أن يفيد جميع الأطراف، وقال “لا يمكن أن يكون هناك حل في سوريا بدون تركيا. وهذا يجعل التعاون بين الولايات المتحدة وتركيا أمرًا إلزاميًا”.

كما أشار جيفري إلى أن سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا لم تتغير كثيرًا مقارنة بالإدارة السابقة، مؤكدا أن نصيحته المتواضعة للإدارة هي أن هذه السياسة الإقليمية يجب أن تُعلن بوضوح حتى يتسنى لجميع البلدان الأخرى اتخاذ موقف.