أنقرة (زمان التركية) – نشرت وكالة الأسوشيتد برس، تحليلاً إخباريًا عن الأزمة الاقتصادية في تركيا، قالت فيه إن التضخم المرتفع يقلل من شعبية الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

يبلغ معدل التضخم النقدي في تركيا حاليا 19.85%، وأقر وزير الخزانة والمالية التركي، لطفي علوان، بالفشل في بلوغ هدف التضخم النقدي، الذي وضعته الحكومة بحلول نهاية 2021.

وقال التحليل إن العديد من الأشخاص في تركيا يواجهون صعوبات متزايدة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى، مشيرا إلى أن هناك تضخم هائل في تركيا، وسوء إدارة الاقتصاد، ومخاوف متزايدة بشأن الاحتياطيات المالية للبلاد.

وأوضح تحليل أسوشيتد برس أن التضخم المرتفع يقلل من شعبية أردوغان، الذي ميز سنواته الأولى في السلطة باقتصاد قوي. تظهر استطلاعات الرأي أن تحالف أحزاب المعارضة، الذي شكل كتلة ضد حزب أردوغان الحاكم وحلفائه الوطنيين، يضيق الفجوة بسرعة.

ونقل التحليل شكاوى بعض المواطنين الأتراك، حيث قالت قادرية دوغرو، البالغة من العمر 59 عامًا، والأرملة، والأم لطفلين، إن الأموال التي تكسبها من بيع الملابس الرياضية والملابس الأخرى في السوق في إسطنبول لا تكفي للعيش، مشيرة إلى أنها لم تعش مثل هذه الحياة البائسة من قبل، فهي تنام وتستقيظ وفجأة تجد الأسعار مرتفعة.

وقالت سهيلا بويراز وهي تزور أكشاك الطعام في إسطنبول: “كل شيء باهظ الثمن، لا يمكنني شراء أي شيء”. وحثت ربة المنزل البالغة من العمر 57 عامًا والتي صوتت لأردوغان الحكومة على اتخاذ إجراءات لإنهاء التضخم.