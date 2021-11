كييف (زمان التركية) – تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أهمية العلاقات الثنائية مع تركيا، مشددًا على أن التعاون الثنائي بين بلاده وتركيا على كل الأصعدة يجعل الجيشين أقوى.

كانت أوكرانيا اشترت طائرات مسيرة تركية واستخدمتها في الحرب ضد القوات المدعومة من روسيا في منطقة دونباس بشرق البلاد، مما أثار غضب روسيا، في حين أن تحركات القوات الروسية اللاحقة على حدود أوكرانيا أثارت مخاوف الغرب.

وقال زيلينسكي في تغريدة على تويتر إن الشراكة مع تركيا تتعمق، وأضاف: “إنها تعزز بالفعل القوات المسلحة لبلداننا. اتفاقية التجارة الحرة المتوقعة ستسهم أيضا في النمو الاقتصادي”.

🇺🇦🇹🇷 partnership is deepening. It’s already strengthening the armed forces of our countries. The expected FTA will also contribute to economic growth. Talked about it by phone with @RTErdogan. Looking forward to meeting him in Kyiv at the Strategic Council’s anniversary meeting.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2021