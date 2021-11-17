أنقرة (زمان التركية) – قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن تركيا من بين أكثر حلفاء الولايات المتحدة، التي شهدت تراجعًا حادًا في الديمقراطية.

نيويورك تايمز حللت البيانات الصادرة عن V-Dem، وهي منظمة غير ربحية مقرها السويد تراقب مستويات الديمقراطية في البلدان من خلال مجموعة من المؤشرات.

في التحليل، تم تضمين تقييمات حول تدهور الديمقراطية في الدول الحليفة للولايات المتحدة، ومن بين هؤلاء تركيا.

وجاء في التحليل أن حلفاء الولايات المتحدة يمثلون حصة كبيرة من التراجع الديمقراطي العالمي على مدى السنوات العشر الماضية. وعلى الرغم من أنهم ما زالوا يبدون أكثر ديمقراطية في المتوسط ​​من بقية العالم، فقد عانوا جميعًا تقريبًا من درجة معينة من التآكل الديمقراطي منذ 2010.

وخلال التقرير، تم التأكيد على أنه من بين بلدان مجموعة العشرين، تعد دول مثل البرازيل والهند وتركيا من بين أكثر البلدان التي شهدت تراجعًا في الديمقراطية.

وأضاف التقرير: “منذ عام 2010، حدثت زيادة في انخفاض حرية الصحافة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني وانتشار المعلومات المضللة في تركيا”.

كما أشار التقرير إلى أن السلطات التركية ألقت القبض على صحفيين بسبب أخبارهم عن الوباء، واحتجزت المئات من المواطنين بسبب مناقشة قضايا على مواقع التواصل الاجتماعي.