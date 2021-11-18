أنقرة (زمان التركية) – شارك عدد كبير من قيادات الحكومة التركية وعلى رأسهم فؤاد أوقطاي نائب الرئيس، في جنازة الشاعر والكاتب والمفكر، سيزاي قاراقوتش.

مراسم جنازة قاراقوتش الذي توفي عن عمر يناهز 88 عاما، أجريت الأربعاء، في مسجد شاه زاداباشي في مدينة إسطنبول.

ومن أبرز المشاركين في الجنازة، فؤاد أوقطاي نائب الرئيس، ورئيس البرلمان مصطفى شنتوب، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين، ووزير الصحة فخر الدين قوجه، ووزير العدل عبد الحميد غول، والرئيس السابق للبرلمان إسماعيل كهرمان، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية نعمان كورتولموش.

ونعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قاراقوتش، في تغريدة عبر تويتر، حيث قال إنه تلقى ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة “شاعر الصحوة” قاراقوتش، الذي أرشد الأجيال عبر أفكاره.

وولد الشاعر سيزاي قاراقوتش عام 1933 في قضاء أرغاني بولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا، حيث أتم دراسته الابتدائية، ودرس الإعدادية في ولاية مرعش، وأنهى الثانوية في ولاية غازي عنتاب عام 1950.

ونُشرت أولى الأعمال الأدبية للشاعر في الخمسينات في مجلة “الشرق الكبير”، وكتب مقالات يومية في صحيفة “يني إسطنبول” اعتبارا من عام 1963.