أنقرة (زمان التركية) – دخل حيز التنفيذ قرار أصدرته وزارة الخزانة والمالية في تركيا، تم بموجبه إجراء تعديلات على شروط عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية بمكاتب الصرافة.

يأتي ذلك في ظل التراجع الحاد لسعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية خلال الأسابيع الماضية. سعر صرف الدولار في تركيا اليوم الخميس يبلغ 10.50 ليرة تركية.

وفرضت التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ بمجب نشرها في الجريدة الرسمية إلزامية تقديم المواطنين لبطاقاتهم الشخصية خلال إجراء التعاملات بمكاتب الصرافة.

وبهذا بات إظهار البطاقة الشخصية إلزاميا في التعاملات المادية من فئة 100 دولار فيما فوق.

في 12 أكتوبر أجرت وزارة الخزانة والمالية تعديلات في اللائحة المتعلقة بنظام عمل مكاتب الصرافة، وهي المؤسسات المعتمدة المعنية من القرار رقم 32 الخاص بحماية قيمة العملة التركية.

وتضمنت التعديلات رفع قيمة شرط رأس المال المدفوع للمؤسسات المعتمدة الواقعة ضمن الفئة الأولى من 5 مليون ليرة إلى 10 مليون ليرة بجانب رفع قيمة شرط رأس المال المدفوع للمؤسسات المعتمدة الواقعة ضمن الفئة الثانية من مليون ليرة إلى 5 مليون ليرة.

وبات يتوجب على المؤسسات المعتمدة الحفاظ على إجمالي مواردها الخاصة أعلى من إجمالي الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.

–