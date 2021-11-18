أنقرة (زمان التركية) – قال تقرير إن 200 امرأة في تركيا قتلن، بعد قرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الانسحاب من اتفاقية اسطنبول.

التقرير الصادر عن اتحاد الجمعيات النسائية في تركيا، أشار إلى تزايد قتل الإناث بعد التخلي عن اتفاقية اسطنبول.

وأوضح التقرير أنه منذ قرار تركيا الانسحاب في مارس الماضي من اتفاقية إسطنبول التي تكافح العنف ضد المرأة، قتلت 200 امرأة.

اتحاد الجمعيات النسائية في تركيا أعلن أنهم لن يلتزموا الصمت حيال ازدياد حالات قتل النساء وتزايد العنف والاغتصاب، مؤكدين عزم على عدم التنازل عن العودة إلى اتفاقية اسطنبول.

وأضاف البيان: “لن نتنازل عن اتفاقية اسطنبول، لأنها اتفاقية دولية ملزمة لمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة والعنف الأسري وحماية ضحايا العنف وملاحقة الجرائم ومعاقبة المجرمين”.

كما أكد البيان على أنه لا يمكن قبول قرار الانسحاب من اتفاقية اسطنبول، الذي يعد من أهم معالم القانون الدولي، والذي يضمن أنه يلعب دورًا فاعلًا في مكافحة العنف.

يذكر أن المحكمة العليا في تركيا رفضت اليوم دعوى تطالب بإيقاف تنفيذ قرار انسحاب أنقرة من اتفاقية إسطنبول.،