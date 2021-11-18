أنقرة (زمان التركية) – فور إعلان البنك المركزي التركي اليوم الخميس، قرار خفض معدل الفائدة إلى 15 بالمئة، اقترب الدولار من كسر حاجز 11 ليرة، بينما ارتفع اليورو إلى 12.3 ليرة وسجل الجنيه الإسترليني 14.6 ليرة.

لجنة السياسات المالية بالبنك المركزي التركي اعلنت في اجتماعها ظهر اليوم، خفض سعر الفائدة بنحو 100 نقطة ليتراجع معدل الفائدة من 16 في المئة إلى 15 في المئة.

وكانت التوقعات قبيل الاجتماع تشير إلى استعداد المركزي التركي لخفض سعر الفائدة، حيث عكس استطلاع الرأي الذي أجرته قناة Bloomberg HT بشأن الفائدة بمشاركة 21 مؤسسة توقعات بخفض البنك المركزي التركي لسعر الفائدة بنحو 100 نقطة أساس. وجاءت نتائج استطلاع رأي أجرته وكالة رويترز للأنباء مشابهة.

جدير بالذكر أن البنك المركزي التركي سبق وأن قرر خفض سعر الفائدة بنحو 200 نقطة لتسجل 16 في المئة خلال اجتماع لجنة السياسات المالية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي كلمته بالأمس خلال اجتماع مجموعة نواب حزبه بالبرلمان شدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على رفضه رفع الفائدة ومعارضته للداعمين لها قائلا: “المدافعون عن الفائدة من رفاق الدرب أستمحيكم عذرا، لكن أنا لم ولن أمضي قدما مع المدافعين عن الفائدة. سأظل أتصدى للفائدة حتى آخر لحظة طوال فترة شغلي لهذا المنصب وسأواصل أيضا التصدي للتضخم. سنبحث التطورات من جميع الجوانب وسنحدد خطواتنا وفقا لهذا”.

هذا وأثار اتجاه البنك المركزي التركي إلى خفض سعر الفائدة على الرغم من بلوغ معدلات التضخم السنوية 19.89 في المئة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول، انتقادات بشأن تجاهل معدلات التضخم المرتفعة.