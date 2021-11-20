أنقرة (زمان التركية) – ارتفع عدد الشركات التي أغلقت في تركيا خلال شهر أكتوبر، بنسبة 19 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

وفق بيانات اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا (TOBB) لشهر أكتوبر، انخفض عدد الشركات التي تم تأسيسها بنسبة 8.3 بالمائة، وانخفض عدد المؤسسات التجارية الشخصية الحقيقية بنسبة 10.2 بالمائة.

كما انخفض عدد التعاونيات بنسبة 3.1 بالمائة مقارنة بالشهر السابق.

وفي الفترة ذاتها، انخفض عدد الشركات المغلقة بنسبة 5.1 في المائة، وانخفض عدد التعاونيات بنسبة 6.5 في المائة، في حين زاد عدد المؤسسات التجارية الفردية بنسبة 0.1 في المائة.

مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، انخفض في أكتوبر عدد الشركات القائمة بنسبة 9 في المائة، وانخفض عدد التعاونيات بنسبة 20.1 في المائة، وانخفض عدد المؤسسات التجارية الفردية بنسبة 23 في المائة.

فيما زاد في الفترة عينها، عدد الشركات المغلقة بنسبة 18.9 في المائة، وزاد عدد التعاونيات بنسبة 42.9 في المائة، بينما انخفض عدد المؤسسات التجارية الشخصية الحقيقية بنسبة 7.2 في المائة.

ومن بين 9463 شركة وتعاونية تم تأسيسها في الشهر المذكور، كانت 86.4 في المائة شركات ذات مسؤولية محدودة، و 12.3 في المائة شركات مساهمة، و 1.3 في المائة تعاونيات.