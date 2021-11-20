أنقرة (زمان التركية) – قارن نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، فالي أغبابا، بين تضاعف عدد أصحاب الملايين من جهة وتزايد معاناة طبقة محدودي الدخل في تركيا.

وفقًا لدراسة استعرضها فالي أغبابا، فإنه منذ أن بدأ وباء كورونا في مارس 2020، ارتفع عدد الأشخاص الذين لديهم ودائع بقيمة مليون ليرة تركية أو أكثر في حساباتهم المصرفية بنسبة 53 بالمائة إلى 376 ألفًا 787 شخصًا.

وأضاف أغبابا أن 34 ألف 425 من العدد السابق يتألف من أصحاب الملايين بالعملات الأجنبية، مشيرا إلى أن عدد المليونيرات بلغ 246 ألفاً و 120 شخصاً.

وتابع التقرير: “في سبتمبر 2021، بلغ إجمالي قيمة ودائع أصحاب الملايين في البلاد – بما في ذلك أصحاب الملايين بالعملات الأجنبية – 2 تريليون و 392 مليار ليرة تركية. كان هذا المبلغ 1 تريليون 547 مليار ليرة تركية في مارس 2020، عندما بدأ الوباء. منذ الوباء، بلغ معدل زيادة ثروة أصحاب الملايين في تركيا 54 بالمائة”.

وأشار أغبابا إلى أنه في الوقت الذي يكافح فيه أصحاب الحد الأدنى للأجور من أجل كسب لقمة العيش، زاد عدد أصحاب الملايين في تركيا بنسبة 53 في المائة منذ تفشي الوباء، وهذه هي النقطة الأخيرة من عدم المساواة في الدخل في تركيا.

وتشير بيانات اتحاد النقابات العمالية التركية (TÜRK-İŞ)، إلى أن الإنفاق الشهري على الغذاء (حد الجوع) المطلوب لعائلة مكونة من أربعة أفراد في تركيا في عام 2021 من أجل نظام غذائي صحي ومتوازن وكاف هو 3 آلاف و49 ليرة تركية، بينما الحد الأدنى للأجور في تركيا هو 2000 ليرة تركية.