أنقرة (زمان التركية) – قال البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، توران أيدوغان، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، إن تركيا بها ما لا يقل عن مليوني طفل عامل.

أيدوغان انتقد نهج الحكومة تجاه الأطفال، وتطرق إلى الصعوبات التي يواجهها الطفل في تركيا، مشيرا إلى أن الاقتراحات التي قدموها إلى البرلمان التركي بشأن الأطفال الذين يعيشون في بيئات غير صحية، لم يتم الاهتمام بها.

وأوضح أيدوغان أن هناك ما لا يقل عن مليوني “طفل عامل” في تركيا، وذلك وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي.

وأضاف أيدوغان أنه وفقًا لبيانات عام 2021 الصادرة عن مجلس الصحة والسلامة المهنية، هناك 30.8٪ من الأطفال يعملون في الزراعة، و23.7٪ في الصناعة و45.5٪ في قطاع الخدمات.

وتابع: “مئات الآلاف من الأطفال يعملون في الشوارع أو في وظائف ثقيلة وخطيرة. واقترحنا أن يتم التحقيق في هذه القضية تحت سقف البرلمان والعمل على حلها، لكن للأسف الحكومة غضت الطرف عن هذه المشكلة التي تمس الضمير”.

كما أشار أيدوغان إلى أنه وفقًا لبيانات وزارة العدل لعام 2021، هناك ما يقرب من 345 طفلًا و 780 طفلًا محتجزون في السجون مع أمهاتهم في السجون التركية.

وفق بيانات وزارة الأسرة والطفل هناك 23 ألف طفل يعملون في تركيا بمهن لا تتناسب مع سنهم بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة لأسرهم.

لكن إحصاءات مجلس الصحة والسلامة المهنية التركي تشير إلى وجود أكثر من مليوني طفل عامل في تركيا.

وتكشف إحصاءات المجلس عن وفاة 319 طفلا في العمل خلال الفترة بين عامي 2013 و2019.