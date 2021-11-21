أنقرة (زمان التركية) – تعرض شخصين للاعتقال أثناء زيارتهما منزل أحد معارفهما في أنقرة، تصادف تفتيشه من قبل قوات الأمن، وتم وإحالتهما للنيابة.

لاحقا قضت محكمة الصلح والجزاء بإخلاء سبيل المعتقلين الذين لم يكونا على علم بأمر تفتيش الشرطة للمنزل، لكن تم إخضاعهما للرقابة القضائية.

وكانت قوات الأمن تفتش منزلا ببلدة بروساكلار يملكه شخص يدعى محمد ساغلام وذلك في إطار التحقيقات القائمة ضده بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة.

وأثناء تفتيش قوات الأمن للمنزل قرع الجرس ليتفاجأ الزائران بفتح عناصر الشرطة لباب المنزل وسؤالهما عن هوياتهما.

تبين أن الزائرين هما رائدان سابقان تم فصلهما من العمل.

وتم إحالة المعتقلين إلى محكمة الصلح والجزاء مع المطالبة بحبسهما بتهمة “الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح”.

ومن جانبها قضت المحكمة بإخلاء سبيلهام، مع إخضاعهما للرقابة القضائية.

وتضمن ملف التحقيق تسجيلات كاميرات المراقبة للحظة زيارة الرجلين للمنزل الذي خضع للتفتيش الأمني، حيث تظهر اللقطات دخولها إلى البناية وصعودهما إلى الطابق الذي يضم المنزل.