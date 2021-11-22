أنقرة (زمان التركية) – علق المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، على خريطة “العالم التركي” التي أهداها رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وتم سؤال بيسكوف عن تعليق الصورة التي تم التقاطها مع خريطة “العالم التركي” خلال لقاء أردوغان وبهشالي.

وخلال تصريح لتلفزيون Rossiya 1 قال بيسكوف ساخرا إنه حزين لعدم إدراج نجمة حمراء كبرى في قلب العالم التركي الواقع في جمهورية ألطاي الروسية، قائلا: “الشركاء الأتراك يطورون فكرة العالم التركي وهذا أمر طبيعي. النقطة الوحيدة المحزنة بالأمر هو عدم وجود نجمة حمراء كبيرة في قلب العالم التركي. قلب العالم التركي ليس في تركيا بل في أراضي روسيا الاتحادية حيث جمهورية ألطاي وهو المكان المقدس لكل تركي. أقول هذا بصفتي باحث في علم التركيات”.

هذا ويظهر في الخريطة المشار إليها جزء من المناطق الجنوبية لروسيا وسيبيريا الشرقية والبلقان وأذربيجان وكازاخستان وقيرغرستان وأوزباكستان وجزء من إيران ومنطقة شينجيانغ أويغور ذاتية الحكم في الصين ومنغوليا ضمن حدود العالم التركي.