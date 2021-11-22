أنقرة (زمان التركية) – أقدمت شابة تركية على القفز من أعلى جسر السلطان سليمان القانوني في مدينة طرابزون شمال البلاد.

وفي حوالي الساعة 20:45 من مساء يوم الأحد وأثناء سيرها أعلى الجسر، أقدمت الشابة التي يُعتقد أنها تبلغ من العمر 25-30 عاما على القفز من أعلى الجسر لتنهي حياتها.

على الفور انتقلت الفرق الطبية إلى موقع الحادث، حيث كشفت الفحوصات الأولية عن مفارقتها للحياة.

ولم تعثر فرق الأمن على هوية شخصية بحوزة الفتاة.

هذا وتم نقل الجثمان إلى مشرحة الطب الشرعي بمدينة طرابزون.

وتشهد حالات الانتحار في تركيا تزايدا ملحوظا خلال الأعوام الأخيرة.