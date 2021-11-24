أنقرة (زمان التركية)ــ استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في حفل رسمي.

السيارة الرسمية لولي العهد الأمير محمد بن زايد، كانت في صحبة سلاح الفرسان، حتى المجمع الرئاسي.

استقبل الرئيس أردوغان بن زايد الذي يتواجد في تركيا بزيارة تاريخية، عند المدخل الرئيسي للمجمع الرئاسي، وعزف السلامان الوطنيان للبلدين وتم إطلاق 21 طلقة تحية للضيف.

الاستقبال الحافل اليوم لولي العهد الإماراتي يطوي معه أردوغان صفحة الاتهامات السياسية التي وجهها للدولة الخليجية بتمويل محاولة انقلاب 2016، وظل يرددها لمدة 5 سنوات، ليفتح صفحة جديدة في العلاقات الاقتصادية.

وسيحضر الرئيس أردوغان وبن زايد، اللذان عقدا اجتماعًا ثنائيًا، مراسم توقيع اتفاقيات ثنائية بعد الاجتماع بين الوفدين، وسيقيم الرئيس أردوغان مأدبة عشاء رسمية على شرف بن زايد بعد الاجتماع.

وكان من بين الحضور لترحيب بولي عهد أبو ظبي، وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير الدفاع الوطني خلوصي أكار، وزير الصناعة. والتكنولوجيا مصطفى فارانك، وزير التجارة محمد موش، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين، ورئيس البنك المركزي شهاب كافجي أوغلو، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق الثروة التركي إريشا أركان، والمدير العام لصندوق الثروة التركي سالم أردا إيرموت، ورئيس مكتب الاستثمار الرئاسي بوراك داغلي أوغلو شاركوا أيضًا.

وبحسب البيان الصادر عن مديرية الاتصالات بالئاسة التركية، سيتم استعراض العلاقات الثنائية بين تركيا والإمارات العربية المتحدة بكافة أبعادها، والخطوات التي يمكن اتخاذها لتطويرها.

تأتي زيارة اليوم، بعد أن أجرى الرئيس أردوغان محادثة هاتفية مع ولي العهد الشيخ محمد بن زايد في 31 أغسطس.

وسبق ذلك استقبال الرئيس أردوغان في أغسطس، مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد، بزيارة جائت بعد سنوات من التوترات السياسية، وأعلن الرئيس التركي عقب هذا اللقاء عن استثمارات إماراتية جادة في بلاده.

وفي وقت سابق، قال مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إنه من الضروري أن يكون هناك حوار مع تركيا لتجنب حدوث توتر جديد بين البلدين.

يذكر أن ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، أصدر قرارا بتقديم دعم قيمته 36.7 مليون درهم (حوالي 10 ملايين دولار) للمناطق المتضررة من حرائق الغابات والفيضانات في تركيا.