أنقرة (زمان التركية) – استقبل رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، السفير الأمريكي لدى تركيا، ديفيد مايكل ساترفيلد.

وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة والتطورات القائمة على الساحة.

وعبر حسابه بموقع تويتر نشر باباجان نائب رئيس الوزراء الأسبق، تغريدة أشار خلالها إلى زيارة ساترفيلد إلى مقر الحزب اليوم، شهدت تبادلا لوجهات النظر بشأن العلاقات بين البلدين والتطورات الحالية، متقدما بالشكر له على زيارته.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تعهد قبل الفوز بالانتخابات الرئاسية، بدعم المعارضة في تركيا للإطاحة “بالديكتاتور أردوغان”.