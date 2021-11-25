أنقرة (زمان التركية) – قال البرلماني عن حزب العدالة والتنمية خليل أتياماز، إنه لا يوجد شيء اسمه فقر في تركيا، بل هناك وفرة في كل شيء.

تصريحات البرلماني التركي اعتبرت مستفزة في ظل حالة الكساد الاقتصادي في البلاد.

أتياماز زعم خلال حلوله ضيفا على برنامج “محادثات أنقرة” على قناة “كون تي في” التركية، أن انخفاض قيمة الليرة التركية مقابل الدولار وارتفاع أسعار المواد الغذائية، يقف وراءه القوى الأجنبية.

البرلماني أكد أنه لا يوجد شيء اسمه الفقر في تركيا، بل هناك وفرة.

وأضاف المسؤول التركي: “هناك هجوم على تركيا من خلال الاقتصاد، ولكن مع ذلك ليس هناك فقر في البلاد. نحاول البحث واستخراج الغاز الطبيعي، وهو حقنا في وطننا الأزرق، وهم غير مرتاحين لذلك”.

وتابع أتياماز: “نحن واضحون جدا. لا يوجد شيء اسمه فقر في تركيا. هناك في كل شيء. لكن القوى الأجنبية تحاول إحداث فوضى من خلال التلاعب بالحدث حتى يكسب شخص ما المال. لقد حصلوا على نتيجة من هذا”.

وأشار البرلماني أتياماز إلى أن القوى الأجنبية، تصنع عدواً للأمة بعداء الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية”.

البرلماني حاطب المعارضة، قائلا “ليس من الصواب أن يكون هناك رغبة في أن يخسر هذا البلد لمجرد أنك تربح سياسيا.