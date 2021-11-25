أنقرة (زمان التركية) – أعلن اتحاد نقابات العمال الثورية التركي، أنه سيعقد مؤتمرات صحفية عامة في شتى المدن التركية للاحتجاج على غلاء الأسعار وارتفاع معدلات الفقر في ظل تراجع الليرة التركية.

الرئيسة العام للاتحاد، أرزو شركز أوغلو، قالت مستنكرة إن السلطة السياسية ترى أن ارتفاع العملات الأجنبية أمام الليرة ليس له تأثير على الحياة اليومية للمواطن داخل البلاد.

ردا على ذلك قالت: “لا تستخفوا بعقولنا. نحن نحصل على رواتبنا بالليرة، لكن كلما ارتفعت أسعار العملات الأجنبية رافق هذا ارتفاع في أسعار جميع السلع والخدمات، نزداد فقرا يوميا كلما تراجعت قيمة الليرة”.

وأضافت شركز أوغلو أن الوضع الحالي للحد الأدنى للأجور بلغ مرحلة يصعب تحملها بالنسبة للعمال، قائة: “كانت تركيا هي ثاني أقل دولة في أوروبا بعد ألبانيا فيما يخص الحد الأدنى للأجور، لكن القائمين على الاقتصاد لم يدعوا أحد يظفر بهذا اللقب وأصبحت تركيا اليوم أقل دولة بها حد أدنى للأجور في أوروبا عقب التراجع السريع بقيمة الليرة”.

سجل سعر صرف الدولار في تركيا اليوم الخميس أكثر من 12 ليرة تركية.

نضال سلمي مشترك

ودعت شاركز أوغلو جميع النقابات العمالية للتصدي للوضع الحالي، قائلة: “ندعو جميع الاتحادات العمالية الأخرى إلى خوض نضال مشترك باستخدام شتى السبل الديمقراطية بما يشمل استخدام القوة الإنتاجية للدفاع عن عملنا ومعيشتنا ودولتنا”.

هذا وذكر البيان أنه سيتم قراءة المنشور في جميع الورش التابعة للاتحاد على أن يتم عقد مؤتمرات صحفية عامة في جميع المدن والمناطق التي ينشط بها الاتحاد.

