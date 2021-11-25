أنقرة (زمان التركية) – قالت وكالة “رويترز” العالمية، إن كبار الاقتصاديين الدوليين قلقون من استمرار انخفاض قيمة الليرة، مما سيؤدي إلى أزمة في ميزان المدفوعات.

ذكرت وكالة رويترز في تحليلها المنشور اليوم بشأن انخفاض قيمة الليرة التركية، أن العملة التركية تراجعت بنسبة 15٪ في وقت ما يوم الثلاثاء وحده، وأغلقت يومها على أكبر انخفاض منذ أزمتها المضطربة في 2018. ويخشى الخبراء من أن التراجع قد يزداد.

أضافت الوكالة: “يقول الاقتصاديون إن ذلك كان خضوعا من البنك المركزي للضغوط السياسية التي مارسها الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض أسعار الفائدة، على الرغم من التضخم البالغ 20٪ والذي قد يصل إلى 30٪ أو حتى 50٪ إذا فشلت الليرة في التعافي”.

وتابعت رويترز: “بعد سنوات من التدخلات غير الناجحة في مجال الصرف الأجنبي، فإن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تنفد الآن بنحو 30 مليار دولار، مقارنة بـ 30 مليار دولار في عام 2018، عندما يتم أخذ اتفاقيات مقايضة العملات في الاعتبار. يمكن أن تزداد الأمور سوءًا إذا بدأ الأتراك أنفسهم في سحب الأموال مرة أخرى”.

وحول كيفية إيقاف تراجع الليرة، قالت رويترز: “الخيارات المطروحة على الطاولة محدودة. في ضوء احتياطيات النقد الأجنبي المستنفدة، ستكون إما: ضوابط رأس المال أو سلسلة من الارتفاعات الطارئة في الأسعار”.