أنقرة (زمان التركية) – اتقد زعيم المعارضة في تركيا رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، تصريح مذيع أخبار بشأن كون تركيا بلد العمالة الأرخص، لذلك هناك فرصة دائما لجذب المستثمرين، وقال كليجدار أوغلو، إن الحكومة تبيع فقر الأتراك، عندما لا تجد ما تبيعه.

المذيع أكرم أتشيكال مقدم الأخبار الرئيسية في قناة “TGRT” الموالية للحكومة، حاول التأكيد على أن حالة الكساد الاقتصادي في البلاد لن تستمر من خلال قوله “هناك خير في كل شبر. نحن البلد الذي نعمل فيه بأرخص الأسعار … لدينا عمال رخيصون جدًا! مع انخفاض تكلفة العمالة، سيتحول الإنتاج إلى تركيا”.

كيليتشدار أوغلو قال تعليقًا على ذلك، إن الحكومة قررت بيع فقر الأتراك، عندما لم تجد أنه لم يتبق أي شيء لتبيعه. وأضاف: “عندما كانت إدارة أردوغان الاقتصادية غير الكفؤة بعيدة تمامًا عن الأساسيات الاقتصادية، جنبًا إلى جنب مع البيروقراطيين غير المؤهلين، غرقت البلاد في حالة من الفوضى”.

وتابع الزعيم التركي، أنه بسبب الأسعار المرتفعة: “يوجد حريق كبير في مطابخنا. أصحاب المتاجر لدينا لا يجدون سلعا لبيعها. يقول ذلك الشخص وأصدقاؤه بوضوح: سنفقِر البلد كثيرًا بحيث يتمكن القادمون من الخارج من استغلال عمالة شعبنا بثمن بخس. وعدهم الوحيد بشأن المستقبل من البلد هو أنه سيتم استغلالك. مع عدم بقاء أي شيء للبيع، قرروا بيع فقرنا”.