أنقرة (زمان التركية) – فرضت الحكومة في تركيا، زيادة كبيرة بأسعار البنزين والديزل والغاز النفطي المسال، في ظل انخفاض قيمة الليرة.

سجل سعر صرف الدولار في تركيا اليوم الخميس 12.02 ليرة تركية، ويرتبط الوقود بأسعار صرف العملات الأجنبية، نظرا لاستيراده من الخارج.

اتحاد ملاك محطات الطاقة في تركيا قال في بيان إنه تم فرض زيادة بنحو 1.02 ليرة على البنزين و1.06 ليرة على الديزل و65 قرشا للغاز النفطي المسال اعتبارا من يوم الخميس.

وبهذا سيرتفع متوسط سعر لتر البنزين من 8.56 ليرة إلى 9.67 ليرة في إسطنبول ومن 8.72 ليرة إلى 9.74 ليرة في أنقرة ومن 8.74 ليرة إلى 9.79 ليرة في إزمير.

وسيرتفع متوسط سعر لتر الديزل من 8.69 ليرة إلى 9.75 ليرة في إسطنبول ومن 8.77 ليرة إلى 9.83 ليرة في أنقرة ومن 8.79 ليرة إلى 9.85 ليرة في إزمير.

وسيرتفع متوسط سعر لتر الوقود النفطي المسال من 7.56 ليرة إلى 8.21 ليرة في إسطنبول ومن 7.64 ليرة إلى 8.29 ليرة في أنقرة ومن 7.66 ليرة إلى 8.31 ليرة في إزمير.