أنقرة (زمان التركية) – شكر ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

بعث محمد بن زايد، فور عودته إلى أبو ظبي برقية شكر إلى الرئيس التركي أردوغان بعد زيارته لأنقرة.

خلال البرقية شكر بن زايد، أردوغان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وحظيت زيارة الشيخ محمد بن زايد التاريخية إلى تركيا باستقبال حافل، بعد سنوات من توتر العلاقات بين البلدين.

وقال بن زايد إن الزيارة ستعمق العلاقات بين البلدين، موضحا أنها أتاحت الفرصة لبحث سبل تعزيز العلاقات بين الشعبين الصديقين بما يخدم المصالح المشتركة ويفيد ويحقق تطلعاتهما.

كما تمنى بن زايد للشعب التركي أن يحافظ على الأمن والاستقرار والازدهار.

يذكر أنه خلال زيارة بن زايد لتركيا، تم التوقيع على 10 اتفاقيات تعاون في العديد من المجالات، وأعلنت الإمارات أنها قررت استثمار 10 مليار دولار في تركيا.