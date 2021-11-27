إسطنبول (زمان التركية) – رفض الاتحاد الأوروبي فواكه مستوردة من تركيا لاحتوائها على كميات زائدة من الكلوربيريفوس، وهو مبيد حشري ضار محظور في دول الاتحاد.

مهندس الأغذية التركي بولنت تشيك قال إن الاتحاد الأوروبي يرفض الفواكه من تركيا بسبب مخلفات المبيدات الضارة.

ويشير محللون اقتصادين إلى أن الرفض الأوروبي للفواكه التركية سيؤثر سلبا على الاقتصاد التركي الذي يواجه أزمة حادة منذ عامين، مذكرين بأن تركيا تقوم بتصدير ملايين الأطنان من الفواكه والخضروات كل عام إلى الدول الأوروبية.

كشف مهندس الأغذية بولنت تشيك أن الاتحاد الأوروبي رفض عددا من دفعات الليمون والمانداري والجريب فروت من تركيا بسبب المستويات العالية من مخلفات الكلوربيريفوس، وهو جزيء محظور بموجب معايير الاتحاد.

شارك تشيك صفحة الويب ذات الصلة لنظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف (RASFF)، وهو مصدر للإبلاغ عن مشكلات سلامة الأغذية داخل الاتحاد الأوروبي، من أجل توثيق المعلومات التي نشرها والتي تظهر الرفض الأوروبي للفواكه من تركيا.

AB ülkelerine Türkiye'den ihraç edilen gıdalarda (mandalina, limon, greyfurt…) klorpirifos isimli tarım zehri çıkıyor. Ürünler reddediliyor. #Klorpirifos çocuklarda sinir sistemine çok zararlı ve AB'de kullanımı yasak. Ülkemizde kullanılıyor. @TCTarim bir diyeceğin var mı? pic.twitter.com/GMjsEVZ2IC — Bülent ŞIK (@bulentilgaz) November 27, 2021

في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر، موجهًا خطابه إلى وزارة الزراعة التركية: “الكلوربيريفوس ضار جدًا في الجهاز العصبي للأطفال، واستخدامه محظور في الاتحاد الأوروبي، لكن يتم استخدامه في بلدنا. هل لديك شيء لتقوله أيتها الوزارة؟”.

تُعد تركيا مُصدِّرًا رئيسيًا للمنتجات الغذائية إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أن الأخير حذر مرارًا وتكرارًا أن تركيا بحاجة إلى إحراز مزيد من التقدم للوفاء بمعايير الاتحاد، لا سيما فيما يتعلق بمخلفات المبيدات.

الكلوربيريفوس مبيد حشري غير مكلف وفعال موجود في السوق التركي منذ عام 1965.

نشر الباحثون أول دراسة تربط بين الكلوربيريفوس والضرر النمائي المحتمل لدى الأطفال في عام 2003، ووجدوا أن المستويات الأعلى من مستقلب الكلوربيريفوس في دم الحبل السري ارتبطت بشكل كبير بوزن أقل عند الولادة وتأثر الطول.