أنقرة (زمان التركية) – انضم الطحين والمعكرونة إلى قائمة السلع الغذائية التي شهدت أسعارها ارتفاعا كبيرا في تركيا مؤخرا.

يبدو أن الزيادة السريعة في سعر صرف العملات الأجنبية تنعكس سريعا على أسعار المواد الغذائية كإرتفاع، حيث تجاوز سعر صرف الدولار في تركيا خلال الأسبوع الأخير 12 ليرة.

رئيس جمعية منتجو المعكرونة الأتراك عبد القادر كولاتش أوغلو، أوضح أنه في العام الماضي، زادت المعكرونة بنسبة 35 في المائة، وحاليًا، تبلغ تكلفة عبوة المعكرونة 4.50 ليرة تركية.

وأكد كولاتش أوغلو أن الزيادة التي ستأتي بعد العام الجديد ستكون على الأقل 15 في المائة في أسعار المعكرونة.

وبالنسبة للطحين، وصل سعر كيس الطحين زنة 50 كيلوجرامًا، والذي كان يباع بسعر 150 ليرة تركية في يناير 2021، إلى 300 ليرة اعتبارًا من نوفمبر.

وكان زيت عباد الشمس سجل ارتفاع قياسيا في تركيا، تبعه السكر.

وبعد آخر رقم قياسي في سعر الصرف، تمت إضافة ارتفاع جديد بين 45-55 ليرة تركية إلى هذا السعر. ارتفع سعر الطحين بالجملة بنسبة 136 بالمائة على مدار 11 شهرًا من العام.

وقال منتجو الدقيق إنه اعتبارًا من ديسمبر، سيرتفع سعر الكيلو من الدقيق إلى 9.50 ليرة تركية في الأسواق المحلية وما يصل إلى 12.60 ليرة تركية في الأسواق الوطنية.