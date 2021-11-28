أنقرة (زمان التركية) – أعربت بيربل كوفلر، مفوضة الحكومة الألمانية لسياسات حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية، عن أسف بلادها لعدم إفراج تركيا عن رجل الأعمال، عثمان كافالا.

بيربل كوفلر أدلت ببيان بخصوص قرار محكمة في إسطنبول بمواصلة احتجاز عثمان كافالا.

وقالت كوفلر في بيانها: “بقرار اليوم، أضاعت المحكمة في اسطنبول للأسف فرصة الامتثال لطلب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو الإفراج الفوري عن عثمان كافالا، أشعر بالحزن على هذا”.

وأوضحت كوفلر أن المجلس الأوروبي سيتخذ قرارًا بشأن كيفية استمرار هذا الاعتقال في غضون أيام قليلة.

وأضافت: “شيء واحد واضح بالنسبة لي، مع ذلك، أن هذه القضية لا تتعلق فقط بشخص عثمان كافالا، ولا تتعلق فقط بتركيا. هذه القضية تتعلق بحماية حقوق الإنسان بشكل عام في أوروبا”.

وتابعت كوفلر: “إن تنفيذ أحكام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية هو حجر الزاوية في النظام الذي يحاول مجلس أوروبا أن يبنيه في مجال حماية حقوق الإنسان، ومن المهم الحفاظ على هذا النظام وتعزيزه”.

يذكر أن المحكمةالجنائية العليا الثالثة عشرة في اسطنبول قررت بأغلبية الأصوات الاستمرار في اعتقال رجل الأعمال عثمان كافالا، المسجون في سجن سيليفري منذ 1488 يومًا.

بقرار المحكمة، أصبحت تركيا في خطر التعرض لعقوبات من مجلس أوروبا.

وستُعقد الجلسة القادمة للجنة وزراء مجلس أوروبا في 30 نوفمبر / تشرين الثاني، وستقيم في اجتماعها الأسبوع المقبل قرار تمديد اعتقال كافالا، ومن المتوقع فرض عقوبات على تركيا.

ويتهم نظام الرئيس رجب طيب أردوغان عثمان كافالا بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا عبر تنظيم وتمويل حركات احتجاجية.

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت في قرارها يوم 10 ديسمبر 2019، بأن احتجاز كافالا طويل الأمد يعد انتهاكًا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وطالبت بالإفراج عنه على الفور.

في 30 سبتمبر الماضي انتهت المهلة التي منحتها لجنة وزراء مجلس أوروبا، لتركيا لتنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من أجل الإفراج عن صلاح الدين دميرطاش دون أن تتخذ تركيا أي إجراء.