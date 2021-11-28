أنقرة (زمان التركية)- أصبحت تصريحات سافجي صايان عمدة بلدية أغري شرق تركيا، مادة للسخرية على منصات التواصل الاجتماعي.

نشر صايان مقطع فيديو على تويتر، ادعى خلاله أنه تم تخفيض سعر الخبز في ولايته، وأنهم يبيعون أرخص خبز في تركيا، استجابة لدعوة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لما أطلق عليه “حرب الاستقلال الاقتصادي”.

وقال صايان في الفيديو: “نبيع أرخص خبز في أغري، الرغيب زنة 210 جرام انخفض إلى 1.40 ليرة تركية”.

ووجه صايان دعوة لبلدية إسطنبول لتسير على نهجه وتخفض سعر الخبز، متجاهلا أن بلدية إسطنبول تبيع رغيف الخبز مقابل 1.25 ليرة.

وتابع صايان تحديه لبلدية إسطنبول تحت قيادة المعارض أكرم إمام اوغلو، حيث قال إنه يمكن أن ينتج الخبز ويرسله إليهم، ولكن هذا سيكون عار عليهم.

سافجي صايان تعرض للتهكم والسخرية من المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي في تركيا.

المتحدث باسم بلدية اسطنبول، مراد اونجون، رد على صايان من خلال تغريدة قال فيها: “دعونا نرسل نحن الخبز إلى أغري حتى لا تعاني البلدية، مع هذا الرجل ستغرق أغري”.