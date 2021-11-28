أنقرة (زمان التركية) – علق رئيس حزب السعادة التركي، تمل كرم الله أوغلو، على ما يثار حاليًا عن اتفاق المعارضة على ترشيح الرئيس السابق عبد الله جول لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات الرئاسة.

كرم الله أوغلو كان قد أعلن مؤخرا أنه سيلتقي برئيس تركيا السابق، عبد الله جول.

في تصريحات لصحيفة (سوزجو) قال كرم الله أوغلو إن: “جول صديق قديم سبق وأن تولى الرئاسة ولديه خبرة في هذا الشأن. لذا سألتقي به لأنني أرى أن التشاور معه سيكون مفيدا ومثمرا وليس لتقديم عرض له”.

وفي إجابته عن سؤال حول ما إن كانت احتمالية ترشح جول للرئاسة مطروحة، ذكر كرم الله أوغلو أن جول لا علاقة له بهذه المفاوضات، وأن خيار ترشحه للرئاسة غير مطروح ضمن أجندة زعماء المعارضة.

أضاف قائلا: “الصحفيون يلجؤون إلى اختلاق قضايا عندما لا يجدون شيء يناقشونه. لن التقي به لمناقشة هذا الأمر بل سألتقي معه لتبادل الآراء ووجهات النظر بشأن المشكلات التي تعاني منها تركيا”.

جدير بالذكر أن الصحفي عبد القدير سلفي، زعم في مقاله الأخير بصحيفة حريات، تحت عنوان “كيليجدار أوغلو أم عبد الله جول” أن جول دخل من جديد معادلة المعارضة لانتخابات عام 2023.

سلفي ذكر أنه: “يُقال إنهم سيقطعون الطريق أمام كيليجدار أوغلو وأكرم إمام أوغلو ومنصور يافاش وسيفتحون المجال أمام عبد الله جول. هناك أحاديث عن أن المعارضة تدرك أنها لن تفوز بالانتخابات من خلال كيليجدار أوغلو وأنهم سيزجون بـ عبدالله جول”.

يذكر أن عبد الله جول انسحب من الانتخابات الرئاسية عام 2018 أمام الرئيس رجب أردوغان، وبرر ذلك بقوله إنه لم يجد إجماعا على دعمه في الانتخابات التي شاركت بها ميرال أكشنار زعيمة حزب الخير، ومحرم إينجه عن حزب الشعب الجمهوري قبل أن ينفصل عنه لاحقا ويؤسس حزبا جديدا.