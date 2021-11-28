أنقرة (زمان التركية) – علق رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كيليجدار أوغلو، على رفض ولاية مرسين تخصيص موقع لإقامة مؤتمر جماهيري.

ولاية مرسين رفضت تخصيص ميدان الجمهورية بالمدينة من أجل المؤتمر الجماهيري للحزب المقرر عقده في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول القادم.

كيليجدار أوغلو قال إنه يواجه صعوبة في تفهم سبب انزعاج السلطة من المؤتمرات الجماهيرية للحزب، مفيدا أن رد الفعل يعكس معاناتها من مشاكل بالفعل.

كيليجدار أوغلو كان يحضر مؤتمر حق التعليم في القرن الثاني الذي أقيم بالعاصمة مدينة أنقرة.

تعليقا على اقتراح والي مرسين مكان آخر عوضا عن ميدان الجمهورية، قال زعيم المعارضة: “سنعقد مؤتمرنا الجماهيري وسيرى الوالي وأردوغان والجميع ما سيحدث. يمكنهم وضع العراقيل أمامنا، لكن عليهم أن يعلموا أننا أعضاء حزب يجيد تجاوز جميع العقبات. لا تقلقوا، وليعلم أردوغان جيدا أن ما هو آت آت”.