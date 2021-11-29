أنقرة (زمان التركية) – سجل مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا خلال شهر نوفمبر الجاري تراجعا بنحو 2 في المئة ليسجل 99.3 في المئة، وفق بيانات رسمية.

هيئة الإحصاء التركية قالت إنه خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تراجع مؤشر ثقة المستهلك بنحو 7.3 في المئة مقارنة بالشهر السابق لي، بينما تراجع مؤشر ثقة قطاع الخدمات بنحو 0.7 في المئة ليسجل 119.4 في المئة.

وتسبب التراجع في مؤشرات ثقة المستهلك وقطاع الخدمات، في تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية.

وعلى الصعيد الآخر ارتفع مؤشر ثقة الصناعات التحويلية بنحو 0.6 في المئة ليسجل 112 في المئة، بجانب ارتفاع مؤشر ثقة قطاع تجارة التجزئة بنحو 0.6 في المئة، ليسجل 121.9 في المئة ومؤشر ثقة قطاع الإنشاء بنحو 1 في المئة ليسجل 93.6 في المئة.