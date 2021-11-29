أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنتوب، أن “تركيا التي تعد ضمير الإنسانية، استضافت ما يقرب من 5 ملايين مهاجر غير نظامي لمدة 10 سنوات، فهي الدولة التي تستضيف أكبر عدد من المهاجرين في العالم”.

تصريحات شنتوب جاءت خلال كلمته، في الجمعية العامة 143 للاتحاد البرلماني الدولي (PAB) المنعقدة في مدريد، عاصمة إسبانيا.

وأضاف شنتوب معبرًا عن رفض أنقرة استقبال المزيد من اللاجئين: “تركيا ليست مستودع أوروبا للمهاجرين. إن أزمة الإنسانية والضمير في البلدان التي لا تتحمل مسؤولية الهجرة هي على الأقل بحجم الأزمة الإنسانية التي مرت بها بسبب الهجرة”.

كما أشار رئيس البرلمان التركي إلى أنه سيرسل التقارير التي أعدتها مبادرات حقوق الإنسان المدنية في اليونان والغرب إلى جميع الرؤساء البرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي، الذي يضم أكثر من 170 دولة أعضاء.

وفي سياق منفصل، أكد شنتوب أن العولمة باتت لا تقتصر على المال والسلع والأشخاص، بل امتد الأمر إلى الأمراض والأوبئة، ففي الوقت الحالي لا يمكن لأي بلد أن يحمي من الوباء من خلال علاج وتحصين بلده فقط.

وخلال تصريحاته، اتهم شنتوب فرنسا بـ “النفاق” من خلال استخدام حق النقض ضد حملة الحجاب.