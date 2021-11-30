أنقرة (زمان التركية) – أصبحت كتب الزعيم الكردي المعتقل منذ خمس سنوات صلاح الدين دميرطاش، من ضمن أدلة الإدانة في تركيا.

اعتقل 9 أعضاء من حزب الشعوب الديمقراطي في وسط مناطق مانيسا وتورغوتلو، وقال مكتب محافظ مانيسا ومديرية الأمن الإقليمي ببيان بخصوص عملية الاعتقال، إنه “تم الاستيلاء على وثائق ذات محتوى تنظيمي”.

وفي صورة منشورة مع البيان ظهرت كتب الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش، فضلا عن صور للطفلة الكردية جيلان أونقول التي فقدت حياتها هي وجدتها نتيجة انفجار قنبلة يدوية أثناء رعيها الأغنام.

كما ظهر في الصورة شالات حمراء وصفراء وخضراء، وصور رئيسا حزب الشعوب الديمقراطي السابقين المعتقلين، فيجن يوكسيكداغ، صلاح الدين دميرطاش.