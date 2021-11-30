أنقرة (زمان التركية) – قال البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، فالي أغبابا، إن المؤسسات الحكومية في تركيا أصبحت مركزًا لوجستيًا للمخدرات.

تصريحات أغبابا جاءت تعليقا على عدم اتخاذ إجراءات ضد المتورطين في واقعة ضبط 5 آلاف حبة مخدرات في مبنى حكومي بمقاطعة ملاطية.

وقال أغبابا خلال مقطع فيديو، إنه لم يتم اتخاذ أي إجراء منذ ما يقرب من شهر فيما يتعلق بالتحفظ على 5 آلاف حبة مخدرات في مبنى مديرية الأسرة والخدمات الاجتماعية بمقاطعة ملاطية.

وأضاف أغبابا: “المؤسسة الحكومية قد تحولت إلى مركز لوجستي للمخدرات، على الرغم من مرور حوالي شهر على ظهور الفضيحة، لم يعاقب حتى شخص واحد من المؤسسة، وخاصة المدير”.

وفي إشارة إلى أن وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية لم تدل بأي بيان حول ما حدث، أكد أغبابا أن المدير أغلق القضية على الرغم من أن بعض الموظفين أبلغوه بشكوكهم في أن سائقه كان يوزع المخدرات.

وتساءل أغبابا: “ما هو نوع الإجراء الذي اتخذته الوزارة بشأن مزاعم أن السيارة الرسمية للدولة تستخدم من قبل تجار المخدرات الآخرين؟”.

يذكر أن “ف.د”، الذي كان يعمل كسائق رسمي في مديرية الأسرة والخدمات الاجتماعية بملاطية، اعتقل وبحوزته 5 آلاف حبة مخدر اصطناعي في مبنى المؤسسة، وكان يخطط لتوزيع المخدرات من خلال السيارة الحكومية.

بعد الحادث، تم إنهاء عقد عمل ف.د.، واعتقاله وإرساله إلى السجن، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد المدير الإقليمي للخدمات الاجتماعية فيما يتعلق بالحادث وكانت هناك محاولة لإخفائه.