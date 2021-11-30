أنقرة (زمان التركية) – توقعت وكالة بلومبيرج الاقتصادية، أن يرتفع معدل التضخم النقدي في تركيا خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بنسبة 3 في المئة.

وسجل معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا خلال شهر أكتوبر الماضي 19.89 في المئة، بزيادة 2.39 في المئة.

ووفق بحث لوكالة بلومبرج حول التضخم في الشهر الجاري، توقعت 24 مؤسسة أن تسجل معدلات التضخم خلال الشهر الجاري نحو 3 في المئة على الصعيد الشهري و20.7 في المئة على الصعيد السنوي.

وتوقعت هذه المؤسسات أن يسجل معدل التضخم النقدي 21.67 في المئة بنهاية العام الجاري.