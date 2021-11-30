أنقرة (زمان التركية) – تسببت العاصفة التي طالت العديد من المدن التركية في وقوع حوادث وإصابات.

بغلت حصيلة الضحايا وفق بيانات رسمية 4 قتلى 38 مصابًا، منهم أشخاص في حالة خطيرة.

الرياح القوية، التي حذر منها مسؤولو الأرصاد الجوية من قبل، ضربت اسطنبول والعديد من المدن اعتبارًا من ساعات صباح يوم الاثنين.

وقال بيان صادر عن مكتب محافظ اسطنبول، إنه بسبب الظروف الجوية السيئة الناجمة عن قوة الرياح في جنوب شرق تركيا، والتي أصبحت سارية المفعول منذ ساعات الصباح، لقي 4 أشخاص حتفهم بينهم 1 أجنبي.

وأضاف البيان أن 19 مواطنًا آخرون أصيبوا بجروح.

كما تم تعليق الدراسة اليوم الثلاثاء في إسطنبول و7 محافظات أخرى، بسبب سوء الأحوال الجوية.