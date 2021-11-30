أنقرة (زمان التركية) – حذرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، من حدوث تضخم نقدي مفرط في تركيا، نتيجة الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية.

نشرت “فايننشال تايمز” تحليلا تحت عنوان “هل تركيا على شفا تضخم مفرط؟”، أوضحت خلاله أنه في حين أن العالم قلق بشأن زيادة التضخم، فقد فقدت تركيا احتياطاتها.

وأضافت الصحيفة: “من المتوقع أن يتجاوز التضخم السنوي عتبة 20 في المائة ويصل إلى 20.7 في المائة. ويمثل هذا أعلى معدل منذ نوفمبر 2018، عندما اهتزت البلاد بأزمة العملة”.

كما استشهدت الفاينانشال تايمز بتحذير المحللين من أن تركيا قد تتجه نحو التضخم المفرط إذا رفض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التخلي عن أسعار الفائدة المنخفضة.

وذكر التحليل أن تركيا تعتمد بشكل كبير على الواردات والسلع الأخرى، والتي تصبح أكثر تكلفة مع ذوبان الليرة التركية.

وأشارت الفاينانشيال تايمز أيضًا إلى تصريحات فونيكس كالين، المحلل في بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي، الذي قال: “من المرجح أن يقترب مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي من 30 في المائة [من عام إلى عام] خلال الأشهر القليلة المقبلة. وسيكون مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي، الذي وصل إلى 27 في المائة على المدى القريب، سيناريو متفائل”.