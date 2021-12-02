أنقرة (زمان التركية) – أعلن البنك المركزي التركي عن التدخل المباشر في سوق النقد الأجنبي لمنع ما وصفه “بتشكل أسعار صرف غير صحيحة”، ليتخلى في سبيل ذلك على مئات الملايين من الدولار من احتياطي النقد الأجنبي.

وفق وكالة (بلومبرج إتش تي) باع البنك المركزي التركي نحو 700 مليون دولار ضمن حملة التدخل المباشر بسوق النقد الأجنبي، ففي أول تدخل أجراه ظهر الأمس باع البنك المركزي التركي نحو 500 مليون دولار. وعقب تحقيق هدوء نسبي في الأسواق واصل البنك المركزي حملته ببيع نحو 200 مليون دولار إضافية.

وعلى الصعيد الآخر أجرى البنك المركزي التركي تعاملات بقيمة 340 مليون دولار في سوق العقود الآجلة والخيارات. وبهذا يبلغ إجمالي حجم الدعم الذي قدمه البنك المركزي عبر حملة التدخل المباشر نحو مليار دولار.

وكان لضعف المستويات في عروض أسعار مؤشر الدولار والليرة دورا في كون حاجة المبيعات محدودة، حيث تمت عملية التدخل المباشر عن طريق السيول والتقلبات بهدف منح تشكل سعر صرف غير صحي.

وعقب التدخل الأول للبنك المركزي تراجع سعر الدولار أمام الليرة إلى 12.47 ليرة غير أنه سرعان ما عاود الارتفاع وهو ما دفع البنك المركزي لإجراء تداخل ثاني للإبقاء على سعر الدولار أمام الليرة عند مستوى 13.20 ليرة.

هذا وتمنح اللائحة البنك المركزي التركي مهلة 15 يوما للكشف عن صافي حجم التدخل المباشر في سوق النقد الأجنبي. ومن المتوقع أن ينتظر البنك المركزي انقضاء المهلة القانونية للكشف رسميا عن حجم تدخله بالأسواق.

يذكر أن البنك المركزي التركي باع خلال عامين 128 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي، من أجل السيطرة على قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية، التي تأثرت منذ عام 2018.