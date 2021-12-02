أنقرة (زمان التركية) – دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تركيا لإقناع أوكرانيا، بعدم التصعيد في دونباس.

وبعد أن انتقدت روسيا إمداد تركيا بطائرات بدون طيار لأوكرانيا، قالت زاخاروفا: “نود أن نشكر الجانب التركي والرئيس. ستكون خطوة مهمة إذا تمكنوا من إقناع الإدارة الأوكرانية بالامتناع عن اتخاذ خطوات عدوانية في دونباس وتنفيذ اتفاقيات مينسك”.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: “نعتقد أن أنقرة، التي تقيم علاقات مع كييف، يمكنها استخدام هذه العلاقات للمساهمة في السلام في المنطقة من خلال دعم الحوار بين كييف ودونيتسك ولوغانسك. ليس من خلال تزويد أوكرانيا بأسلحة هجومية، بما في ذلك الطائرات بدون طيار”.