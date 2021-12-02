أنقرة (زمان التركية) – نشر الكاتب التركي، خيري دمير، كتابا حول قضية الزعيم الكردي المعتقل منذ 5 سنوات، صلاح الدين دميرطاش، وتحوله لرهينة في تركيا.

كتاب دمير حمل اسم “صلاح الدين دميرطاش قصة رهينة سياسي”، وجاءت مقدمة الكتاب بقلم صلاح الدين دميرطاش بنفسه.

وقال دميرطاش في مقدمة الكتاب: “الكتاب الذي بين يديك هو أيضًا عمل تاريخي كتب لهذا الغرض. خالص شكري للملايين الذين قاوموا حصاد العقل”، ولخيري دمير، مؤلف هذا الكتاب، ولكل من ساهم فيه”.

وأوضح الكاتب خيري دمير، أن الصديق والعدو، الكل يعرف أن صلاح الدين دميرطاش يحاكم لكن لكل شخص رأي في هذا الموضوع.

وأضاف دمير: “ومع ذلك، لا يعرف أحد تقريبًا بتفاصيل إجراءات القضية، باستثناء أقاربه ومحاميه. الملايين لا يعرفون ماذا حدث خلال هذه الدعوى، ما الذي يجري. تواصل الحكومة بعناد جهود التلاعب، لذلك فإن هذا الكتاب يكشف كل هذه التفاصيل”.

وأكد دمير أنه إذا أردنا كتابة التاريخ السياسي الحقيقي لتركيا في المستقبل، فمن الضروري تسجيل هذه الفترة المظلمة من جميع جوانبها.

بنان مولو، محامي الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المعتقل صلاح الدين دميرتاش، اعبر في وقت سابق أن السلطات تسعى من خلال الإبقاء على موكله داخل السجن إلى منعه من الترشح بالانتخابات الرئاسية. وكان صلاح الدين دميرتاش ترشح من داخل السجن في انتخابات يونيو 2018 الرئاسية أمام الرئيس رجب أردوغان.

وترفض أنقرة الإفراج عن صلاح دميرطاش رغم إصدار المحكمة الأوروبية قرارًا يؤكد أن وجوده داخل السجن منذ نوفمبر 2016 دافعه الانتقام السياسي.

السلطات التركية اعتقلت في عام 2016 كلا من صلاح الدين دميرتاش وفيجان يوكسك داغ، الرئيسان المشتركان السابقين للحزب، وعددا من نواب الحزب في الدورة البرلمانية السابقة.