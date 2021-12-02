أنقرة (زمان التركية) – التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع المستشار الرئاسي السابق المستقيل منذ عدة أشهر بولنت أرينتش، وفق ما أفاد الصحفي التركي محمد عاكف أرسوي.

عبر منشور على تويتر، ذكر أرسوي أن اللقاء بين أردوغان وأرينتش استمر قرابة ساعة ونصف، وأن اللقاء تم بناء على طلب من الرئيس أردوغان بنفسه.

اللقاء إن صح خبر انعقاده، يأتي في ظل تزايد انتقادات أرينتش للرئيس أردوغان.

بولنت أرينتش الذي كان حتى وقت قريب مستشارًا للرئيس، انتقد سياسة الاستقطاب التي يتبعها الرئيس أردوغان، وقمع المعارضة، والإصرار على استمرار اعتقال الناشط المدني عثمان كافالا والزعيم الكردي صلاح الدين دميرتاش رغم قرارات الإفراج الصادرة بحقهما من الحكمة الأوروبية، كما رفض هجوم أردوغان على رجل الأعمال الأمريكي، جورج سوروس.

وكان بولنت أرينتش انتقد مؤخرا توسيع نطاق تهمة “الإرهاب” وإلصاقها بكل سهولة بشرائح واسعة بمن فيهم الأكاديميون والنساء، وذلك بمناسبة قرار المحكمة بالإفراج عن صهره. كما لفت أرينتش إلى أن أردوغان كسر خاطره، مؤكدًا أنه ينتظر منه إصلاح ذلك.

ورغم تصريحاته الناقدة لأردوغان، إلا أن أرينتش نفى انشقاقه عن حزب العدالة والتنمية، مؤكدا أنه لا يزال عضوا في الحزب الحاكم.

في ديسمبر الماضي استقال بولنت أرنتش من منصب عضو اللجنة الاستشارية العليا بالرئاسة، على خلفية الهجوم الحاد الذي تعرض له بسبب انتقاده استمرار حبس كل من الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، صلاح الدين دميرتاش، ورجل الأعمال، الناشط المدني عثمان كافالا.

عقب هذا الهجوم الذي أضيف إليه هجوم غير مباشر من الرئيس رجب أردوغان، أعلن أريتش استقالته من منصبه مع استمرار عضويته بحزب العدالة والتنمية الحاكم، وقال إنه عازم على مواصلة الدفاع عن الصواب كسياسي شجاع وصادق وداعم للقانون.

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