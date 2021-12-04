أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا، أم لثلاثة أطفال، بتهمة الانتماء لحركة الخدمة، لتلحق بزوجها المعتقل.

أمينة جول تم اعتقالها في 25 نوفمبر الماضي، واودعت سجن شاكران في مدينة إزمير غرب تركيا، بصحبة ابنها الأصغر.

زوج أمينة جول، زوفار كول معتقل هو الآخر في منذ 2018 بنفس التهمة.

البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، انتقد وضع الأسرة المأساوي، وقال في تغريدة على تويتر: “سجنت أم أخرى لديها ثلاثة أطفال. وتركت أطفالها الثلاثة ماهر وعيسى وزهراء وحيدين”.

وطالب جرجرلي أوغلو بمحاكمة أمينة جول من خارج السجن، لكي تعتني بأطفالها.

في ظل حالة القمع الأمني المستمرة في تركيا منذ محاولة انقلاب 2016، تختار العديد من الأسر الهجرة بشكل غير شرعي إلى اليونان، للفرار من الملاحقات الأمنية، والاتهامات بالمشاركة في محاولة الانقلاب التي اعتقل بموجبها الآلاف أو فصلوا من العمل.

على مدار الأعوام الخمسة الماضية، اعتقلت السلطات التركية وفصلت من العمل الآلاف من الاشخاص بتهمة الانتماء لحركة الخدمة.